Quedarse embarazada, un problema creciente

Una de cada 6 mujeres tiene problemas para tener hijos. La baja fertilidad teniendo en cuenta que cada vez se tienen más tarde y otros factores como el medioambiental o la precariedad suponen grandes obstáculos a la hora de tener hijos. Es una de las conclusiones a las que se ha llegado en el Dexeus International Congress, unas jornadas médicas que se han celebrado en Barcelona y que se han centrado en la reproducción asistida, contando con más de 650 profesionales de esta especialidad.

Una sociedad muy diferente

En declaraciones a 'La Ciutat', el presidente del Instituto Dexeus Mujer, el Doctor Pere Barri, ha confirmado que los evidentes cambios que ha habido en la sociedad estos últimos años son el principal motivo de esta situación: "El momento social que vivimos es clave para entender todo esto. Por ejemplo, en el programa de fecundación in-vitro del Instituto Dexeus Mujer la media de edad de las mujeres que atendemos está por encima de los 37 años, que es justo cuando los ovarios empiezan a fallar. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando estamos poniendo impedimentos a la naturaleza para que las parejas tengan hijos en una franja de edad de más fertilidad". Es más, por contra a lo que se ha entendido estos últimos años, al hombre también le afecta el paso del tiempo a la hora de tener hijos, ya que "si siempre se ha considerado que mientras tenga potencia sexual podrá tener hijos, lo que sabemos es que, a cuanta más edad más riesgo, no de tener o no hijos, sino de que estos nazcan con algún problema".

Cuándo quedarse embarazada?

Tal y como aclara el presidente del Instituto Dexeus Mujer, "el periodo ideal para tener hijos está entre los 20 y los 35. La sociedad tendría que ayudar a que esto suceda, y da la sensación de que cada vez hay más problemas. Esto está provocando un envejecimiento de la población". Todo depende, claro está, de la reserva ovárica: "Pocas cosas puede hacer la mujer para intentar ser más fértil, al final es nuestra naturaleza y no la podemos cambiar. Lo único que se puede hacer es pedir un examen de reserva ovárica. Si se confirma que se dispone de una buena reserva entonces la mujer no tiene motivos para sufrir tanto y seguramente será fértil hasta una edad más tardía que la mujer que cuente con una reserva más reducida. En este caso lo que sí se recomienda poner especial atención a los métodos que hay para buscar el hijo, calendario de ovulación etc..." explica Barri.

Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de quedarse embarazada: "Por un lado la edad y que se den las condiciones óptimas para poder quedarse embarazada. Por otro lado los condicionantes medioambientales. En los últimos años se está confirmando que los entornos nocivos reducen mucho la fertilidad. Por ejemplo, vivimos en la época de los pesticidas y los tóxicos ambientales, y todos estos factores reducen mucho la probabilidad, sumándose a los problemas que hemos ido comentando".

Congelar óvulos, a la orden del día

Ante esta situación, que no tiene visos de cambiar en los próximos años, el Doctor Barri reconoce que "congelar óvulos es una buena alternativa. Hasta los 35 puedes plantearte hacerlo, más tarde ya empieza a no ser de mucha utilidad porque el propio óvulo empieza a estar más deteriorado, pero hoy en día es de las pocas alternativas que se tienen, de hecho es bastante accesible".

Más allá de consolidar alternativas, Barri cree que solución pasa por "dar ayudas a la natalidad. En otros países, como por ejemplo Francia, nuestro vecino, se dan, como mínimo, el doble de ayudas a la natalidad que en España. El sistema cuenta con los recursos como para incentivar la natalidad, pero ahora mismo es más un problema que otra cosa".