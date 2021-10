Una picabaralla entre membres del mateix govern espanyol que ha generat crítiques de l’oposició. A més, el principal afectat, l’ara exdiputat Alberto Rodríguez, s’ha dirigit a Batet a través d’un requeriment on hi demana una explicació per la retirada de l’escó, i reclama saber per quina resolució se li ha retirat. Tot això ho hem comentat a La Ciutat amb el Lluís Pastor, el nostre expert en comunicació.