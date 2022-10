Lo que no puede ser, es imposible

Puede ser que sicologicamente la confirmación de la eliminación afectara a los jugadores del Barcelona porque si no es difícil explicar la enorme superioridad física de los alemanes sobre los blaugranas en el choque de ayer.

Por primera vez esta temporada vimos a un Barcelona muy inferior a su rival incluso más que durante fases del partido del Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Los alemanes se llevaron todos los duelos, físicamente se mostraron mucho más enteros y empujaron el Barcelona que en ningún momento entró en el partido. La sensación de impotencia fue evidente y agravó la decepción generalizada por la prematura eliminación en Europa del Barça.

Hay formas de caer y la de ayer fue muy triste, sin paliativos , siendo por enésima vez inferiores al once germano.

Solo puedo salvar a Alejandro Balde, sus galopadas por la banda, su velocidad y su ilusión , a pesar de que no pudo contagiárselo al resto del equipo.

En el lado negativo casi todo. Bellerin fue un alma en pena desarbolado constantemente por las que parecían flechas el Bayern. Dejó vendida a la defensa en innumerables oportunidades y desmostró que no está al nivel que exige el Barcelona. Pedri desaparecido, Kessie intrascendente, Busquets desbordado un día más. Lewandowski y Dembelé inoperantes. Nada de nada a resaltar.

Todo salió rematadamente mal, incluso el planteamiento y los hombres elegidos por Xavi Hernández no parecieron los mejores.

Me quedo con la magnífica y sensacional reacción del público no solo acudiendo en masa con más de 84.000 espectadores a pesar de que el equipo ya no se jugaba nada sino que ánimo constantemente hasta el último minuto y apenas reprochó a los suyos él no haber estado a la altura de las expectativas que por la inversión económica del club se esperaba.

Otra bofetada en Europa, otra enorme decepción, otro paso en falso, otra pagina negra para la historia del actual Barcelona. . ¿ hasta cuando está dinámica?