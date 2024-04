Qué nos espera este Sant Jordi?

Faltan dos semanas, catorce días exactos, para que Catalunya entera viva una de sus jornadas más especiales como es Sant Jordi. Ese día, como es tradición, se regalan rosas y libros y todos los rincones del territorio catalán se llenan de rosas y de paradas donde se pueden comprar libros. Esto convierte el Sant Jordi, sin lugar a dudas, en una jornada decisiva para librerías y editoriales.

Optimismo en los gremios

De que Sant Jordi es la gran jornada para los que se dedican al comercio de literatura no tiene ninguna duda el presidente del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, que cree que "sin duda es nuestra gran campaña. Quizás para Navidad hay más días para que la gente compre, pero los días previos a Sant Jordi y sobretodo ese mismo día no tienen rival, es nuestra gran jornada".

Por esta razón, del Arco insiste en que el hecho de tener que pagar 80 euros por cada 6 metros de parada dependiendo de algunas condiciones (una novedad de este año) "ayuda a profesionalizar la diada, a darle más empaque y a contar con estos elementos que nos lo permiten, como la iluminación y sonido y los dispositivos que gestionarán la gran afluencia de público. Es una medida que quizás cuenta con algunos críticos, a los que escuchamos, pero son una gran minoría y creo que cada vez hay más aceptación". Además, el presidente del Gremi de Llibreters recuerda que "habrá más de 5.000 paradas que no son de pago. Lo del pago se hace sólo en determinadas zonas y en unas determinadas condiciones. Hasta tienes la posibilidad, si tienes una librería, de poner una parada justo delante de tu puerta sin tener que pagar".

La Cambra del Llibre y el Gremi de Llibreters afrontan esta edición con mucho optimismo, y Eric del Arco lo justifica "por las sensaciones que vas teniendo en los días previos. Después de semana santa ya empiezas a preparar todo el operativo, actos, presentaciones, peticiones de libros, obras que se van a presentar en esa jornada... Todo eso da unas sensaciones que este año son muy buenas. Hay un 'chup-chup' muy interesante, muy bueno".

Sant Jordi en toda Catalunya

Está claro que la ciudad de Barcelona, y especialmente el centro, se llevan todo el protagonismo, pero del Arco recuerda que "Sant Jordi se puede disfrutar en toda Catalunya, no sólo en Barcelona y no sólo en el centro. Por ejemplo, en cada barrio de Barcelona puedes encontrar paradas de rosas y libros y ambiente de Sant Jordi. Y tienes Sant Jordi en cada rincón de Catalunya, no sólo en Barcelona. Cada pueblo, de una u otra forma, tiene su zona con paradas de libros y rosas".