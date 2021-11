Què hem fer si hem patit un atac informàtic?

En una entrevista al Notícies Migdia, aquest expert en ciberseguretat ha apuntat que les empreses no estan prou preparades per aturar aquest tipus d’atacs: “Les grans empreses dediquen un pressupost per protegir el seu sistema informàtic i els dóna la sensació de seguretat però no és veritat i ho hem vist amb Damm, MediaMarkt o molts hospitals”. En canvi, en el cas de les companyies petites, el problema, segons Serra, és que no inverteixen diners en aquesta qüestió perquè no els dóna un retorn directe i “moltes no es poden recuperar i acaben fent fallida i tancant”.

Què s'ha de fer?

Aquest professor de la UOC recomana denunciar el fets en primer lloc perquè també “és la manera que els governs posin més mitjans per perseguir aquest tipus d’atacs”. En segon lloc, Jordi Serra aconsella “no tocar res” i buscar el suport “d’especialistes”. Sobre la possibilitat de pagar per rescatar les dades robades, Serra avisa que “pagar no és una bona filosofia perquè no ens assegura que el xantatge continuï”.

Qui són els pirates informàtics?

Aquest expert en ciberseguretat assegura que aquests pirates informàtics són “grups organitzats, cibercriminals anònims que estan enfocats a grans companyies que necessiten les dades per poder seguir treballant i que l’únic que busquen és un rèdit econòmic”.