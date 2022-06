Puja la transmissió de la covid però no els casos greus

En una entrevista al Notícies Migdia, Bassat també ha admès que si comparéssim les dades d’ara amb les del desembre, amb els mateixos indicadors, “tindríem dades molt semblants, però ara tenim nomes una foto parcial i no es pot comparar”.

Tot i això, aquest pediatra també ha assegurat que el més important és que la pressió assistencial a l’atenció primària, els hospitals i les unitats de cures intensives no s’ha disparat i aquest és el indicador que ha d’aixecar les alarmes. “Ara el que ens toca és “observar, ser cautes i monitoritzar les dades per si hem de prendre mesures més importants”, ha apuntat Bassat.

Les onades continuaran

L’investigador de l’ISGlobal també ha donat per fet que hi haurà més onades: “Patirem onades successives i ens haurem d’habituar a la nova realitat però, si això no té conseqüències negatives respecte a morts i casos greus, conviurem amb elles de forma pacífica i no haurem d’aplicar mesures de prevenció”.

Quarta vacuna per a la població vulnerable

Bassat també ha defensat posar una quarta vacuna només per a la població vulnerable. Al seu entendre, les variants de covid d’avui dia no tenen res a veure amb la variant original de Wuhan, que es va fer servir per fer les vacunes. “Estic a favor d’administrar les vacunes que ja sabem que no serveixen per evitar les noves infeccions però sí que ens protegeixen de la malaltia greu només a les persones vulnerables perquè tampoc tenim massa res a oferir-los”.