Protecció Civil manté l’alerta del Pla Inuncat per possibles inundacions a Tarragona i les Terres de l'Ebre

Molta atenció durant el dia d’avui perquè es mantenen les previsions de pluges que poden ser molt intenses, sobretot a la zona del litoral sud, a Tarragona i les Terres de l’Ebre. Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’alerta del Pla Inuncat davant la possibilitat d’inundacions sobtades.

Balanç de dimarts

El Pla Inuncat porta activat en fase d’alerta des d’ahir al migdia i, des d’aquell moment, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 14 trucades per 9 expedients fins a les 6h del matí d'aquest dimecres. Durant la nit, hi ha hagut tres superacions del llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al Montsià i al Baix Ebre.

La majoria de trucades s'han fet precisament des del Montsià (42,86%), seguida del Vallès Occidental (28,57%) i del Baix Penedès (14,29%). De la seva banda, els Bombers han atès dos serveis entre les 22.00 i les 7.00 hores, un dels quals a les 5.53 hores a Vallromanes (Vallès Oriental) per la caiguda d'un pi de grans dimensions a sobre d'un cotxe i d'un cablejat elèctric. L'altre, per un pàrquing inundat al carrer Santiago de Badalona.

Previsió de dimecres

Per avui es manté la previsió de pluges localment fortes a les comarques de Tarragona i també poden afectar a les comarques del sud de la província de Barcelona.

A la tarda, les pluges començaran també a tenir presència al Pirineu, i també poden afectar a la zona central de Catalunya. Aquest temporal ve acompanyat d’una baixada de temperatures, i és que per avui s’esperen màximes de 25 graus a Tarragona i Girona, 24 a Lleida i 23 a Barcelona.