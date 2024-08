Propostes del cap de setmana per gaudir a tot Catalunya

Avui, la nostra companya Sonia Martínez ens ha portat de festivals per Catalunya. D'entrada hem anat a Sitges, on hi té lloc el Festival Terramar Caixabank, que reuneix a molts artistes en aquesta població del Garraf. Melendi ha estat la gran estrella de la darrera setmana però la que ve ho seran, entre altres, Ana Mena i Camela. A més de la música, aquest festival també ofereix bona gastronomia i un enclavament idíl·lic on passar una nit impagable.

Cap Roig és una gran cita de cada estiu

El Cap Roig Festival és un festival amb un escenari a l’aire lliure amb capacitat per a 2.458 espectadors. La cita concentra els millors artistes del món de la música en un paratge natural impressionant de 17 hectàrees de superficie davant del mar en un dels jardins botànics més importants de la Mediterrània. Allà s'hi donen cita aquest agost Álvaro Soler,Rozalén, Taburete, Sergio Dalma i Coque Malla, entre altres.