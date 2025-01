Prohibit embrutar-se sota multa de 3 a 5 pessetes

A la part baixa de la Rambla, al Passatge de la Banca, es conserva un cartell en el que es pot llegir, tot i que em dificultat, ‘Prohibido ensuciarse en este pasaje bajo multa de 3 a 5 pesetas’. Avui en dia ens sorprendria aquest tipus de senyalització, però a l’època la costum de defecar al carrer estava força normalitzada.

Altres exemples a Barcelona

L’edifici en el que es trobava aquest cartell havia estat construït per la Companyia General de Crèdit El Comerç, una entitat financera propietat de la família Girona. Pel que sembla, la privacitat de la plaça en la que es troba, donava plena confiança a la ciutadania per fer allà les seves necessitats.

Amb tot, aquest no és l’únic indret de Barcelona en el que podem trobar cartells com aquest. Als porxos de Fontseré, al passeu Picasso trobem un cartell en el que la multa s’eleva fins a les 5 pessetes i a la façana de l’església de la Concepció hi trobem una placa metàl·lica amb el mateix missatge.