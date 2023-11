Programa especial Jornada INNOLIDERS

El lideratge, la forma d’actuar o la manera de mesurar els resultats a les empreses han evolucionat amb el pas del temps. Avui a aquesta taula rodona ens centrem en el primer dels punts: el lideratge. Hi ha persones que decideixen ser líders més motivadors, altres ser més flexius, altres més propers... diferents formes de gestionar una organització per aconseguir els resultats esperats. Més enllà d’això, avui també volem analitzar valor que aporta el capital humà i, sobretot, com fer-lo aflorar. Per tractar tots aquests temes, avui ens acompanyen: Àgata Gelaberto, responsable d’Innovació i Desenvolupament de Negoci a Idilia Foods; codirectora Programa Consejer@s y vicepresidenta de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s. Ernest Quingles, vicepresident de Foment del Treball, Senior Partner de Closa Capital i membre del Consell de diverses empreses tecnològiques i del Comité Executiu d’Acció. Joana Barbany-Freixa, mentora, consultora i assessora, membre de l’associació European Women on Boards (EWOB) i responsable de Talent Digital a Michael Page. Vicenç Alujas, sociòleg, conferenciant i escriptor. Formador en empreses i institucions en àmbits com l’ètica, la motivació i la determinació. Natàlia Mir, directora general d’Innobaix, experta en innovació i formadora en coaching emocional i de benes-tar.