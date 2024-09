La producció de la pera cau a Catalunya un 60% a causa de la sequera

Les altes temperatures han afectat directament al creixement de la flor i, sobretot, pel que fa l’arbre que produeix la pera. Concretament, Unió de Pagesos calculen pèrdues properes al 60% de la producció esperada. Seguint la normativa europea, si les afectacions superen el 30% es poden reclamar ajudes. De fet, el departament d’agricultura ja té sobre la taula els informes dels pagesos que indiquen el volum de diners que necessitarien per cobrir, com a mínim, els costos de producció.

La producció de la pera també ha estat fluixa a nivell europeu i esperen que els preus de venda final incrementin. Pel que fa la poma, el volum de collita ha estat òptim i de bona qualitat. De nou, algunes regions europees s’han vist afectades i esperen que els increments de preus els beneficiïn.

D’altra banda, els préssecs, les nectarines i els paraguayos van patir un inici de temporada complicat. La recollida d’aquesta fruita es va solapar amb la de Múrcia, generant un excedent de l’oferta i disparant els preus a la baixa. Fins la segona quinzena de juliol els pagesos catalans no han començat a obtenir beneficis.

Ens trobem davant una temporada de collita estival complexa, també per l’increment del volum de plagues i les restriccions de l’ús de pesticides implantades per la Unió Europea.

En aquest context, esperen tenir una reunió sectorial amb el nou govern per resoldre, entre d’altres, els pagaments pendents de l’executiu sortint i per saber si els productors d’arbres fruiters a Tarragona els podran regar o no.