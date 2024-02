La primera gran decisión de Deco: El sustituto de Xavi

Será una de las primeras grandes decisiones que tome desde que asumiera el cargo de director deportivo.

El pasado verano apenas tuvo margen de actuación e incluso muchos de las gestiones y decisiones que adoptó estaban ya en encarriladas de la anterior etapa. Incluido también el ascendente de Jorge Mendes a la hora de reforzar al equipo con los dos Joaos, Joao Félix y Joao Cancelo. Ahora es el momento de la verdad para el portugués, que tendrá que tomar medidas trascendentales para el futuro de la entidad en un momento muy delicado.

Ya no solo será tratar de reforzar al equipo con escaso presupuesto y con muy poco margen de error para equivocarse, pues apenas podrán ser un par de retoques de calidad a buen precio, sino también el hecho de poder poner en el mercado alguno de los jugadores que sean más prescindibles o cuya venta significaría unos ingresos suficientemente importantes, como para que el Barcelona pueda acometer la renovación y mejora de la actual plantilla.

Pero por encima de todas esas cosas está la decisión crucial del nombre de la persona que debe sustituir en el banquillo al actual técnico, Xavi Hernandez, Pues esa decisión se antoja trascendental para la próxima época. Ahí conoceremos de verdad, si es Deco el que decide el nombre, cuál es su apuesta para la filosofía del Barcelona y su gusto personal para acometer los próximos años.

A partir de esa decisión veremos hacia donde camina el equipo y qué rumbo toma con un nuevo entrenador, que por lo que se ve, cuando menos se busca que sea un técnico con experiencia, para superar la que tenía en los banquillos el técnico actual del Barcelona. Y luego habrá que valorar su conocimiento de La liga, si finalmente es un técnico que ya ha estado nuestro campeonato o por contra se prioriza un hombre más global y que conozca otras competiciones. Pero es evidente que por encima de esos perfiles y características debe tener una enorme virtud y una prácticamente obligación y no es otra que la de basar el equipo en la actual cantera. En los jóvenes valores que han empezado ya despuntar este año y que no pueden ver frenada su progresión con la llegada de alguien que no crea en ese proyecto y que prefieran anteponer Futbolistas de más oficio y experiencia que los jóvenes valores de enorme futuro. Se da la primera grande decisión de Deco y a partir de ahí todo quedará marcado para bien o para mal en el futuro.