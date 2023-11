Presó provisional comunicada i sense fiança per a un jove acusat de violar una noia de 21 anys a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la matinada un jove de 24 anys que suposadament hauria violat i agredit unes hores abans una jove de 21 anys en un camí de la partida de Grenyana, a l'Horta de Lleida.

Segons fonts policials, l'agressió hauria tingut lloc a l'interior d'una furgoneta i el detingut va prendre el mòbil a la víctima per tal que no pogués trucar als Mossos.

L'avís el van donar diverses persones que a primera hora del matí estaven caminant per l'entorn d'una ermita que hi ha a la zona i van veure com una noia sortia molt ràpid d'una furgoneta i abandonava el lloc. Presentava ferides i va explicar a aquestes persones el que havia passat.

[[H3:Acusat dels delictes d'agressió sexual, robatori am força i detenció il·legal]]

Una vegada es va avisar a la policia, els Mossos van iniciar una recerca per la zona. Cap al migdia, una patrulla de l'ARRO que participava en el dispositiu va localitzar al sospitós en la mateixa partida i el va detenir com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual i robatori amb força així com un altre delicte de detenció il·legal.

Posteriorment va ser traslladat a comissaria i la noia va ser evacuada a un hospital per ser atesa. El noi va passar dilluns a disposició judicial i el jutge va decretar presó provisional comunicada i sense fiança així com la prohibició d'acostar-se a menys de 300 metres de la víctima.