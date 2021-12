El potencial de l'epigenòmica a la medicina del present i del futur

És àmpliament conegut que les alteracions genètiques no són la causa exclusiva de certes malalties, sinó que, en la majoria dels casos, estan altament condicionades per factors ambientals que poden ser explicats a través de mecanismes epigenòmics. De fet, en els darrers anys ha estat possible correlacionar les troballes epigenètiques amb el desenvolupament de certes patologies o amb la seva progressió. La Fundació Institut Roche ha posat el focus en aquesta ciència òmica i en les aplicacions i potencial que ofereix a la medicina del present i del futur, a través del seu nou 'Informe Anticipando: Epigenòmica', elaborat per l'Observatori de Tendències a la Medicina del Futur. Carles Aguilar parla amb el Dr. Manel Esteller, Director del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.