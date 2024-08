'Poncia': el diàleg intern del director Luis Luque amb Federico Garcia Lorca

LuisLuque, director de 'Poncia', explica al programa que la protagonista, interpretada per l'actriu Lolita, "ens representa a tots perquè tots tenim dolors a l'ànima". Luque reconeix Federico García Lorca com "un dels majors poetes de la humanitat" i es dirigeix a ell com a "amic". Una obra de teatre que parla des de la posició dels criats i criades i no dels privilegiats. El director assegura que manté "un diàleg intern amb Lorca per demanar-li aprovació" i celebra la interpretació que fa Lolita de Poncia.

L'obra es podrà veure al setembre al Teatre Goya de la capital catalana.