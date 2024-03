El politòleg Adrián Caballero creu que Aragonès emula a Pedro Sánchez després de les eleccions municipals

El politòleg, periodista i director del podcast "Simple política" Adrián Caballero creu que, després del fracàs dels pressupostos de la Generalitat, Pere Aragonès ha convocat les eleccions per al 12 de maig per agafar el seus rivals polítics amb el peu canviat. Al seu parer, "no és una jugada mestra" però sí que, d'alguna manera, ha fet com Pedro Sánchez després del mal resultat de les eleccions municipals i autonòmiques.

L'analista ha recordat que Junts per Catalunya no té encara un candidat clar i que el PSC de Salvador Illa es pot veure esquitxat pel cas Koldo, a més del desgast electoral dels propis socialistes per la negociació de l'amnistia. Amb ell, hem analitzat com afrontarà cada partit aquests comicis i també fins a quin punt un escenari electoral a Catalunya pot afectar l'estabilitat política de Pedro Sánchez al Congrés.