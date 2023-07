Botinas explica que continuaran fent accions i reivindicant l'espai per evitar que aquest pulmó verd de la ciutat “quedi esborrat sota el ciment i els nous pisos que s'hi volen construir”. Des de la plataforma han dit també que estan preparats per a la mobilització. “Ens farem sentir” per conservar aquest espai a la ciutat, han conclòs.