PIMEC, sobre la gestió de la sequera: "El problema no és que el govern no ens escolti sinó que no treballem conjuntament"

En una entrevista a la Brúixola, el director d'economia i empresa de PIMEC, Carles Mas, ha assegurat que, després del debat del Parlament, tots els partits han coincidir en què cal "treballar conjuntament". I aquesta és la reclamació que Mas també ha fet al govern català en aquesta fase d'emergència: "Tinc la sensació que el problema no és que no ens escoltin sinó que no treballem conjuntament. Hem pogut fer arribar documents o propostes, però no hi ha hagut la voluntat de desenvolupar un treball conjunt". Mas creu que "la burocràcia" no està ajudant a trobar les solucions necessàries en aquests moments i també ha destacat la necessitat que totes les administracions públiques es coordinin en aquesta matèria.

Incertesa sobre les restriccions

Sobre l'aplicació de les restriccions, el representant de PIMEC ha assegurat que els seus associats tenen clar que hi ha "unes línies generals" però també "moltes incerteses" sobre com aplicar-les. També estan preocupats que la implantació d'aquestes mesures suposarà una reducció de la producció. En aquest sentit, Carles Mas ha fet una crida per ajudar a la viabilitat empresarial i a sortir d'aquesta sequera mantenint el teixit productiu: " Per primera vegada a la història, tots els sectors estem junts en la mateixa causa: o guanyem tots o perdem tots".

El primer repte, l'estiu

Mas ha augurat que els propers mesos poden ser molt crítics i, per això, ha assegurat que les subvencions seran clau: "Si no plou, hem de gastar el mínim possible aquest estiu i això ho podem fer si l'administració ajuda a accelerar aquestes subvencions". Sobre la proposta dels hotelers de Lloret de Mar d'impulsar una dessaladora privada, el director d'economia i empresa de PIMEC ha explicat que "no s'hauria de tancar la porta" a propostes que siguin viables però ha assegurat que la prioritat han de ser les inversions per regenerar aigua i aprofitar els recursos que tenim a disposició.