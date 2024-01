"El pic de casos de grip arribarà d'aquí dues setmanes"

El pic actual se situa en 153 casos per 100.000 habitants, tot i que segueix sent inferior a les xifres pre-pandèmiques, s'ha fet notar als hospitals i caps per culpa de les dates de Nadal. Les dades encara és inferior al dels anys anteriors a la pandèmia, quan la taxa era al voltant dels 350-400 casos, segons dades de Salut. Tal com explica Jordi Mestres, vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la falta de professionals d'aquests dies i l'augment de casos han posat entre les cordes als centres sanitaris. L'elevada incidència de la grip en menors de 4 anys indica que probablement seguirà en ascens. D'altra banda, actualment hi ha 727 persones ingressades als hospitals amb covid-19, 183 més que la setmana anterior, i 24 a les UCI per la malaltia, 11 més.

Tot i que la situació actual de grip hagi passat per sobre la covid, Mestres assegura que es fa difícil predir què pot passar en temporades següents. Assegura que és difícil fer una previsió perquè d'un any per l'altre pot canviar molt.

Segons el vocal de la CAMFiC, cal recordar que només s'hauria d'anar a urgències en casos estrictament necessaris. I que si es necessita atenció mèdica o una baixa, s'hauria d'acudir als CAP.