Personatges eterns: la tinent Ripley d'Alien.

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar sobre el personatge protagonista de la nissaga de pel·lícules Alien: La tinent Ripley.

De què ens parla aquest personatge?

Com evoluciona, quin és el seu pes dins de la trama ideada per Ridley Scott i que va saber desenvolupar tan bé en la posterior segona part James Cameron.

Què va significar per Sigurney Waver el personatge per la seva carrera i què hi va aportar d'ella mateixa. Ha estat una icona femenina en el món de la ciència ficció i del cinema en general?

Ens ho explica en Victor al nits de ràdio amb David Cervelló