Personatges eterns: "Chanquete"

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar, recordar i entendre la figura de Chanquete, el mític mariner de "Verano Azul".

Què ens explicaven els personatges de la mítica serie d'Antonio Mercero? Quina Espanya volia representar?

Sens dubte un dels encerts de la serie va ser trobar uns personatges creíbles, que tots poguessim reconèixer en els estius de les nostres vides. Sense evitar tocar temes claus de la època, el divorci, la llibertat, l'especulació inmobiliaria... i la mort.

Com era Antonio Ferrandis, en quin moment li va arribar el personatge que li canviaria per sempre la vida. Com va portar la fama de Chanquete?

Va obrir o tancar portes als actors aparèixer a Verano Azul?

En Victor Ruiz ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló