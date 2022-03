Personatges eterns: "Alf"

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar, recordar i entendre la figura d'Alf. Una telecomedia que ens narra la vida d'un extraterrestre provinent de Melmac, un planeta que suposadament va patir un apocalipsis nuclear quan tots els seus habitants van encendre a l'hora assecadors de cabell.

Una sèrie que al llarg de quatre temporades va entrar a moltíssimes llars de tot el món fent que aquest pelut alienígena formes part de tots nosaltres, analitzant com som i com ens comportem com a humans, perseguint gats i fent mil i una destrosses a casa dels Tuner.

Què va ser dels seus actors i actrius protagonistes? Com ho feien per moure el personatge? Era titella o hi havia algú dins?

Qui era el creador de la sèrie? Quins records teniu, segur que la melodia principal un porta molts records que avui compartirem amb tots els oients.

Aprendrem que fins i tot hi ha un "Alf" cantant a Alemanya.

En Victor Ruiz ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló