Pere Granados (Alcalde de Salou): “Les restriccions als comerços no es corresponen amb els indicadors de covid que tenim”

Els comerciants de Salou asseguren que la situació és insostenible. I tot i que expliquen que ja s'han reunit amb la Generalitat per trobar-hi una solució, afirmen que la situació és molt difícil de recuperar. A més, tal com explica l'alcalde de Salou, Pere Granados, els indicadors de Covid a Salou són molt baixos, i no es corresponen a les restriccions que s'han imposat al municipi.

Des de l'Ajuntament esperen que la Generalitat posi en marxa ajudes pels comerços dels municipis de la costa, que fa mig any que pateixen les restriccions per la pandèmia.