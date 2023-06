Pere Aragonès: “El Govern serà el primer bastió contra l'extrema dreta”

Remodelació del Govern

El president de la Generalitat, ha comparegut al Parlament per donar explicacions sobre la remodelació del Govern. Pere Aragonès ha assegurat que l'Executiu català serà “el primer bastió contra l'avenç dels governs de dreta i extrema dreta”. “Ho farem enfortint els grans consensos que ens defineixen com a nació i com a societat”, ha reblat.