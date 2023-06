Pere Aragonès compareix al Parlament per la nova remodelació del Govern

El PSC no espera res de la compareixença del president de la Generalitat. La portaveu parlamentària, Alícia Romero, no preveu "cap novetat" en les explicacions del president de la Generalitat. "Ens dirà que els canvis reforcen el govern", però "nosaltres creiem que constaten el fracàs del seu govern i de les seves polítiques", ha sentenciat la dirigent socialista.

Tampoc són optimistes des de les files de Vox. La formació ha considerat que la remodelació és per "fomentar la seva figura personal" després del retrocés que ha patit ERC en les municipals del 28 de maig. El portaveu de Vox, Joan Garriga, creu el president del Govern ha substituït Teresa Jordà, Josep González Cambray i Juli Fernández per "poder presentar-se en condicions" a les pròximes eleccions catalanes.

Des d'En Comú Podem han qüestionat si la remodelació del Govern servirà per apostar decididament per les energies renovables, la mobilitat sostenible i aparcar les "macroocurrències". "És un canvi per deixar enrere macroocurrències com la B40 i el Hard Rock o continuarà fent seguidisme del PSC i Junts", ha platejat el portaveu dels Comuns, David Cid.

I la CUP, per últim, ha recriminat Aragonès que actuï sengons les "necessitats d'ERC" i sense fer "canvis de fons". "Mentre no hi hagi canvis de polítiques aniran cremant consellers i conselleries", ha conclòs el diputat Xavier Pellicer.