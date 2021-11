Avui ens toca parlar de vampirs, i es que per molt que sigui un dels monstres més perillosos del cinema de terror, ens apassiona i no ho podem negar.

Què atrau tant del personatge? Per què ens fascina tant?

En parlem amb David Remartínez autor de "Una historia pop de vampiros" on ens explica com els vampirs s'han convertit en un somni de plaer i felicitat que et pots trobar per totes parts en la cultura pop, cinema, música, llibres...

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló