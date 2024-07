Per què el coronavirus està creixent a Catalunya?

Segons les dades del departament de Salut, Catalunya podria arribar aquesta setmana al pic del covid. Aquests darrers 7 dies l’impacte del coronavirus s’ha mantingut estable, amb 151 casos per cada 100 mil habitants.

Per què el covid creix a Catalunya?

En una entrevista a la Brúixola, el doctor Antoni Trilla ha atribuït aquest creixement a dos factors: d'una banda, la consolidació de la nova variant FLiRT, que és una mica més contagiosa i, de l'altra, al fet que la majoria de persones que es van vacunar per últim cop han començat a perdre immunitat. En aqest sentit, Trilla ha recordat que les darreres vacunacions a la població més vulnerable es van fer a l'octubre i novembre de l'any passat i la població general ja fa més de dos anys que no ha rebut cap dosi de reforç.

Què pot passar a partir d'ara?

En principi, Trilla ha cridat a la calma perquè, tot i l'augment dels contagis, hi ha 500 persones ingressades als hospitals però només 14 a l'UCI. Tot i així, ha assegurat que aquest estiu, amb l'augment dels contactes amb família i amics, es poden donar dos escenaris. El primer és que les variants actuals predominin durant diversos mesos i que, per tant, el covid, que està arribant al pic, es mantingui estable o fins i tot comenci a descendir. El segon és que aparagués una nova mutació i això fes augmentar de nou els casos. En tot cas, Trilla creu que a la tardor serà necessari obrir una nova campanya de vacunació per reforçar la immunitat de les persones més vulnerables. "Tal i com està el pati, jo els recomanaria que acceptin aquesta vacunació perquè no sabem què ens podem trobar a la tardor o a l'hivern", ha apuntat aquest epidemiòleg.