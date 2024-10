El govern català ha aprovat el projecte de llei per canviar el Codi Civil català i permetre que les persones amb discapacitat no siguin totalment incapacitades per a les grans decisions de la seva vida. Un anunci que ha celebrat en una entrevista a 'La Brúixola' el representant de suport a la presa de decisions de Dincat, Josep Tresserres, tot i que considera que arriba tard. L'expert remarca que "cada persona s'ha d'analitzar quina comprensió té de les coses i ajudar-la fins que pugui decidir allò que és més convenient per a ella". En aquest sentit, celebra que "passem de paternalisme a pivotar sobre els drets humans que tots hem de tenir". El Govern ha anunciat també que aportarà recursos a entitats per acompanyar les persones amb discapacitat i, en aquest sentit, Tresserres assegura que "calen recursos als jutjats, suport a les entitats i desenvolupar protocols per fer un entorn òptim per desplegar la nostra ajuda en situacions complexes".