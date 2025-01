Parlon proposa endurir el càstig per la tinença il·legal d'armes

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha obert la porta a endurir les penes per la tinença il·legal d’armes. "Un repte que tenim com a país és que la penalitat de la tinença de les armes de foc s'ha de millorar i s'ha d'endurir en un futur", ha assegurat. Aquestes declaracions arriben després del tiroteig que va tenir lloc dimarts al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Precisament, l’alcaldessa del municipi, Filo Cañete, ha dit a Catalunya Ràdio que els autors eren nois joves amb "fàcil accés" a armes.

D'altra banda, el Govern ha promès "contundència" per garantir la seguretat en aquesta zona. De moment, s’hi ha reforçat la presència policial, amb més efectius de l’ARRO i la BRIMO dels Mossos d’Esquadra les 24 hores del dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma que posarà “tots els recursos necessaris per identificar i detenir els responsables”. Recordem que dimarts es van disparar més de cent projectils i una dona va resultar ferida per una bala que li va rebotar.

Una visita sense reunir-se amb els veïns

L'alcaldessa Cañete va rebre aquest dijous el president Illa i la consellera Parlon al seu municipi. Tots tres van passejar per la Mina escortats per policia. Els veïns lamenten que les autoritats no aprofitessin la visita per reunir-se amb cap associació del barri per explicar-los les mesures i escoltar-los.

També alerten que no n’hi ha prou amb posar-hi més policia, ja que el barri té problemes estructurals, tant socials com urbanístics, que cal atendre. Asseguren que, si la Mina no estigués tan abandonada com consideren que està, es podrien evitar situacions com la del tiroteig, que –matisen– és un fet molt puntual.