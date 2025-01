La paradoxa de Jakarta: aigua en abundància, però en forma de rius contaminats

Indonèsia pateix d’un gran volum de població. Té més de 250 milions d’habitants repartits per un arxipèlag de més de 17.000 illes. El 40% del terreny de la ciutat de Jakarta, la capital, es troba sota el nivell del mar i això dona lloc a greus problemes de drenatge dels 13 rius i canals que travessen la ciutat. Un problema que destaca enmig de tot plegat és la contaminació d'aquestes aigües. La fotoperiodista de Sonda Internacional Júlia Cussó explica a "La Brúixola" que "la ciutat té una xarxa de subministrament d’aigua molt deficient i això provoca que les persones depenguin d’una extracció d’aigua subterrània". A més, afegeix que "els 13 rius que travessen Jakarta reben tones de residus, no només domèstics sinó també procedents de la gran quantitat de fàbriques que hi ha a la seva vora". La fotoperiodista lamenta que per aquests motius Indonèsia s'ha vist obligada a traslladar la seva capital.