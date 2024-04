En los últimos tiempos se ha invertido y se ha buscado en reforzar esa posición de tal manera que ahora mismo da la sensación de que el Barcelona de cara a la temporada que viene tendrá un importante OverBooking de centrales. Y eso que ya no contamos con Marcos Alonso que abandonará la plantilla a 30 de junio y que podría haber ayudado como centra Izquierdo. Están presentes los Araujo, Koundé, Iñigo Martínez, Christensen y Pau Cubarsi , como garantía para la temporada que viene. Esa sería la base sin descartar a Mikka Faye , o Mbacke, o a los que tienen que regresar como es el caso de Eric Garcia y Clement Lenglet incluso, y otros buenos centrales sobre los que tiene ciertos derechos el Barcelona. Realmente hay demasiados nombres y demasiados jugadores para una demarcación que con cuatro y máximo cinco futbolistas sería suficiente. Y aquí es donde tiene que valorar el Barcelona como mover de cara al futuro y la temporada que viene la plantilla. Sabido es que necesita ingresar dinero y vender futbolistas para poder confeccionar la plantilla del año que viene e inscribir con el dichoso FairPlay a todos los jugadores en la liga. Tiene varias alternativas como ventas que pueden generarle ingresos y desde luego puede prescindir de alguno de los jugadores. Lo ideal, es obvio, sería prescindir de lo que no quiere su entrenador y poder sacar suficiente dinero de la salidas de los futbolistas tipo Lenglet, Eric Garcia o Iñigo Martínez, por poner algunos ejemplos que pasarían por ser los jugadores que no están con el cartel de intocables, pero eso no se va a producir. Los equipos buscan precisamente los jugadores titulares y que más servicio hacen a un equipo y en este caso Araujo y Koundé son los que más cartel tienen con Christensen y Cubarsí en un lugar importante. Sabiendo que Cubarsí no está en el mercado, por calidad y precio, La mejor oferta llegará por el central uruguayo Araujo, eso no cabe ninguna duda. El uruguayo es objetivo del Bayern de Munich que estaría dispuesto a pagar una cantidad tan importante cercana a los 100 millones de euros Que no tendría comparación con ninguno de los otros centrales del equipo. Mirando el beneficio de una venta de esa cantidad y la pérdida de un jugador que puede ser reemplazado casi por el resto de sus compañeros se me antoja el mejor movimiento de mercado, otra cosa sería sacar menos dinero y vender a un par de jugadores, pero no te garantizarían Casi ni la mitad de lo que puedes ingresar con la venta del uruguayo. Difícil tesitura la del Barcelona pero evidentemente el mercado de centrales va a ser fundamental este verano para la confección de la plantilla y si el Barça acierta en este Over Booking equilibrará una mejor plantilla para la temporada que viene.