Otsuka Pharmaceutical, 100 anys pel camí menys transitat.

Otsuka Pharmaceutical investiga, desenvolupa, fabrica i comercialitza fàrmacs innovadors per abordar necessitats mèdiques no cobertes apostant per investigar en poques àrees terapèutiques i malalties de baixa incidència, per desenvolupar fàrmacs que aportin esperança a persones que pateixen patologies greus. La Salut Mental és una de les prioritats principals de la companyia, ja que des de fa més de 30 anys la companyia està compromesa a aportar solucions terapèutiques respectuoses amb la qualitat de vida i la funcionalitat dels pacients que pateixen patologies mentals greus, com l'esquizofrènia i el trastorn bipolar. Altres dels pilars d'Otsuka és la nefrologia, àmbit en el que investiga noves opcions de tractament per a la malaltia renal crònica i les patologies derivades, així com també treballa per augmentar la conscienciació sobre les malalties renals, com la poliquistosi renal autosòmica dominant, un trastorn hereditari greu que pot ocasionar insuficiencia renal. Carles Aguilar conversa amb José Manuel Rigueiro, director general d'Otsuka Espanya.