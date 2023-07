A ‘Diario de un agente de homicidios’ (Plaza & Janés), Òscar Tarruella ens parla de casos conegudíssims per la societat com per exemple el de la mort de Cristina Ortiz, La Veneno. Però també ens parla de la turbulenta mort de Mario Biondo. Aquest investigador relata 13 crims que han marcat la seva carrera professional.