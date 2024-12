Optimisme contingut dels advocats en la lluita contra la multireincidència

En un esmorzar informatiu amb els mitjans de comunicació, el degà de l’ICAB, Jesús María Sánchez, ha situat l’arribada de Jaume Collboni a l’alcaldia de Barcelona com el punt de partida d’aquest acord a tres bandes.

Amb el líder socialista liderant el consistori, es va instaurar el debat públic de com combatre la multireincidència. Un concepte delictiu que es converteix en un problema social per dues raons: una llei laxa i un model judicial envellit. Doncs aquesta darrera setmana, a falta de l’aprovació final del Senat, el Congrés ha aprovat una llei que inclou, entre altres, la Intel·ligència Artificial perquè els agents puguin identificar al moment els lladres reincidents.

De fet, la guàrdia urbana serà la primera policia local de l’Estat en utilitzar-la. Així ho van acordar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. De fet, el degà de l’entitat ha celebrat que per primer vegada en molt de temps escoltin les reivindicacions del advocats catalans.

D'on els trauran?

Però d'aquest acord neix un mar de dubtes. Principalment, perquè la composició tant de jutges com fiscals i funcionaris dels 5 nous jutjats de Barcelona és, per ara, una incògnita.

Malgrat tot, des de l’ICAB afronten amb optimisme aquest procés de transformació tot i no estar calendaritzat. Asseguren que el nou model judicial, basat en la simplificació dels òrgans decisius, permetrà reduir els terminis d’un judici ràpid, que a hores d’ara s’allarga entre 12 i 15 mesos. Els 5 nou jutjats també arribaran a Barcelona, a priori a principis de l’any vinent, per combatre la multireincidència. Però es pregunten des de l’ICAB... d’on trauran aquest jutges?

Tenint en compte que han quedat 9 places desertes en les darreres oposicions, Sánchez aposta pel complement salarial per incentivar l’arribada tant de jutges com fiscals i funcionaris. Així mateix, ha insistit en la necessitat d’augmentar les penes de presó per combatre la multireincidència. I no per empresonar a més gent, sinó pels efectes dissuasius de les mateixes.