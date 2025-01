Tanquem la setmana amb el darrer fascicle extret d’una de les notícies més destacades de la setmana: l’Aeroport del Prat toca sostre en rebre el 2024 més de 55 milions de passatgers. Aquests dies hem explicat el rebuig dels ecologistes i el consell del Col·legi d’Enginyers Aeronàutics de Catalunya, que aposten per ampliar-lo.

Ara farem aterrar les voluntats del món econòmic i empresarial donat el context mundial. Ara bé, hi ha una data marcada en vermell al calendari. El 31 de març. Perquè aquest dia podria marcar un abans i un després en la modernització de l’Aeroport del Prat?

Relat polític

Doncs perquè és la data límit que es va marcat el govern Català per anunciar com resoldran aquest conflicte d’interessos. El món econòmic confia en que la Generalitat aposti per ampliar-lo. "Estem convençuts que compliran amb la seva paraula" assegura el Lluís Moreno, president de la comissió per a l’ampliació de l’aeroport del Prat de Foment del Treball.

Queden encara dos mesos i mig per aquesta data, motiu pel qual el món econòmic ha rebaixat la seva pressió mediàtica. Moreno assegura que els consta que el govern treballa per trobar una solució. Per això, des de Foment indiquen que la Comissió que lideren es manté a l’espera d’aquest anunci. També han reconegut a Onda Cero que no els ha arribat "cap proposta d’ampliació o modernització digne de ser estudiada" al llarg dels darrers mesos.

Anys d'endarreriments

Mentrestant, ja s’han complert 4 anys des que Aena va proposar ampliar l’Aeroport del Prat en preveure que s’assoliria la capacitat d’ocupació màxima. Des del món econòmic i empresarial veuen cada dia que passa com a oportunitats perdudes.

Principalment, pels terminis. Si Aena i la Generalitat acorden el 31 de març una solució, el projecte podria iniciar-se el 2026. Tenint en compte la darrera ampliació de l’Aeroport, podríem trigar més de 10 anys en veure els plànols convertits en més avions i passatgers. "Des de que es va iniciar el projecte fins que la Terminal 1 estava llesta per operar van passar 12 anys des del 1997", recorda Moreno.

L'Alicia casart, directora d’estudis d’infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, alerta que "el trànsit aeri es dupliqui de cara el 2040". Per tant la demanda existirà, tant la continental com a escala mundial. Ampliar-lo seria una sortida per evitar el col·lapse del servei. "El convertiríem en el proper Rodalies", adverteix el representant de Foment.

A hores d’ara, som molt lluny del nivell de connectivitat que tenen d’altres aeroports amb la resta del món. "Ara mateix estem al voltant d'un 10%, però si mirem aeroports líders en connexions intercontinentals se situen prop del 50%".

En una Europa amb aeroports saturats i un creixement imminent de la demanda, prendre una decisió i reduir terminis, pel món empresarial, és una oportunitat única. A més, remarquen que ampliar l’aeroport tindria un impacte directe en la generació de riquesa per a Catalunya. "Per això parlem de passar de 55 milions de passatgers a 70, per incrementar en 3 punts el PIB català".

I sembla que sintonitzen amb Salvador Illa, qui aposta per generar prosperitat social a través del creixement econòmic. Ara la pilota és sobre la seva teulada. Veurem com decideix resoldre aquest conflicte d’interessos, sense defugir del debat mediambiental ni dels qui proposen limitar l’arribada de turistes a Catalunya.