Los futbolistas saben que estos partidos son muy importantes de ganar para evitar que en las dos semanas sin juego a nivel de clubes se hable en demasía de cosas negativas o que se ha dejado una sensación mala en el último partido. Es de esos partidos que quieren ganar todos los equipos para irse al parón con tranquilidad y sin mucho ruido. Por fortuna para el Barcelona su duelo es bastante accesible y una oportunidad de oro para marcharse al parón dando buena sensaciones e incluso, por qué no, siendo líder de la liga española a poco que la lógica se imponga en el fin de semana para los Blau-Grana llega un choque más que accesible, si el pasado fin de semana tuvieron que medirse ante el colista, el Cadiz, que no ha marcado ni un solo gol en la liga y que cuenta todos los partidos por derrotas, en esta oportunidad le toca medirse al penúltimo de la clasificación, el Elche, otro de los equipos que luchan por la supervivencia en la zona de descenso y que viene de recibir un severo correctivo en su propio estadio ante el Athletic de Bilbao dando muestras de que ahora mismo no es un rival que pueda inquietar en demasía al Barcelona.

Es también otra oportunidad de oro de resarcirse del revés que supuso la primera derrota de la temporada en el Allianz frente al Bayer de Munich. También es una oportunidad de oro para Xavi de dar descanso algunos jugadores, de realizar algunas rotaciones, y de contentar a algunos de los futbolistas que menos minutos están teniendo y que piden a gritos más oportunidades.

Es también una oportunidad de oro para alcanzar el liderato por primera vez de la temporada habida cuenta de que el Real Madrid, que tan buenos resultados está obteniendo en relación al fútbol que practica, tiene uno de esos huesos duros de roer a lo largo del calendario y una fecha que está marcada en rojo por los equipos.

El derbi madrileño de este domingo se juega además en el estadio metropolitano con lo que será una dificultad añadida para los hombres de Carlo Ancelotti.

Es cierto que el Real Madrid está demostrando una enorme regularidad y saber afrontar los partidos con gran competitividad, está sacando encuentros complicados y sumando todos los partidos por victorias. No se le pueden poner muchos peros a los blancos.

Quizás que hasta ahora no hayan tenido rivales del peso y la enjundia que el atlético de Madrid debe tener en el choque dominical. si el Madrid no gana y el Barcelona es capaz de llevárse los 3 puntos ante el Elche, es decir si se impone la gran lógica, aunque no sería descartable que el Madrid ganara , el Barça por primera vez con Xavi sería líder de la liga mucho tiempo después de haber ostentado el último liderato con Ernesto Valverde. Se dice pronto.

Han pasado muchísimos meses, Varios entrenadores, algún que otro presidente, y muchos futbolistas nuevos.

Casi nada. Por suerte el fútbol no es lógica pero si la lógica se impone el Barcelona tiene muchas, muchas posibilidades de ser líder el domingo por la noche y en el parón liguero.