Opinions enfrontades per la decisió de Junts de permetre el debat de la regulació dels lloguers de temporada

Pas endavant perquè la regulació dels lloguers de temporada es debati al Congrés dels Diputats. Després d’haver-ho impedit a mitjans de setembre, Junts per Catalunya ha decidit ara permetre l’admissió a tràmit d’una nova proposta. Els de Carles Puigdemont es justifiquen dient que el text ha canviat aspectes clau, però el Sindicat de Llogateres hi veu, simplement, una "reculada". Mentrestant, els propietaris lamenten aquest canvi de parer.

En primer lloc, cal dir que permetre el debat de la proposta no vol dir que Junts hi acabi donant suport. De fet, ja han advertit que el seu model és un altre i que ara caldrà negociar per decidir el seu vot. Tot i això, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho considera una mala notícia.

En declaracions a Onda Cero, Gorgues ha assegurat que estan oberts a parlar sobre el lloguer de temporada, però ha criticat que els partits catalans, segons ell, no els hagin tingut en compte en les converses. "A Catalunya sembla que el Parlament i els partits polítics treballen al dictat d'una de les parts, que és el Sindicat de Llogateres, i ignoren l'opinió de l'altra part. Abans d'avançar en aquesta regulació, s'hauria de saber què opinen totes les parts i ponderar els diferents punts de vista", ha dit.

Una "recollida de cable"

Gorgues afirma que fins ara s’ha regulat el mercat de lloguer “d’esquenes als propietaris” i que això "provoca una reducció de l’oferta que no interessa a ningú". D’altra banda, treu importància als canvis en la proposta que han facilitat el moviment de Junts. Aquests són l'ampliació de la durada màxima dels lloguers temporals, passant de sis a nou mesos, i l’eliminació de la possibilitat d’aquests llogaters de subarrendar l’habitatge sense permís del propietari.

Mentre que, per a Gorgues, aquestes modificacions amb prou feines fan que el text sigui “una mica menys dolent”, des del Sindicat de Llogateres creuen que el que ha fet Junts és una “recollida de cable”. "Això s'explica evidentment per les protestes que hi va haver als carrers el dia de la primera votació, però també les setmanes següents, i les que vindran. La gent ha dit que ja n'hi ha prou, que n'està farta i que toca abaixar els lloguers", ha sentenciat el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, als micròfons d'aquesta casa.

En la mateixa línia, creuen que el vot de Junts a aquesta proposta dependrà també de la força que tingui la manifestació convocada per al 23 de novembre. Per això, insten a omplir els carrers i insisteixen en l’amenaça de la vaga de lloguers si les coses no canvien.