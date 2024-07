Onada de calor fins dimecres: s'activa el Procicat

Ens estem enfrontant a una setmana molt calorosa. Superarem els 40 graus centígrads a bona part de Catalunya. Aquest dimarts i dimecres el termòmetre s'enfilarà a les comarques de Lleida i també a la Catalunya Central. Tot i que a les comarques gironines també s'ha d'estar alerta.

Protegir-se, hidratar-se i evitar desplaçaments

Hem parlat amb Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les indicacions que el Govern dona a la ciutadania hi ha la d'evitar els desplaçaments innecessaris, també la de no exposar-se al Sol massa estona i sobretot la d'hidratar-se molt. Davant de qualsevol problema causat per l'onada de calor, cal trucar al 112. Cal tenir en compte que durant les nits, les temperatures superaran els llindars habituals a molts indrets i que hi ha un risc d'incendi elevat a tot el territori.