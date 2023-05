Objetivos finales

Evidentemente la imagen de la institución Que debe mantenerse en lo más alto posible y competir al mayor nivel exigible.

Es el campeón y debe tratar de demostrarlo hasta las últimas consecuencias y el último partido.

No puede dejarse ir y permitir que otros equipos le avasallen o le dejen marcado en estas últimas jornadas.

Y no solo eso, luego está la competición y la lucha de los otros equipos con intereses en la permanencia o en la liga de campeones. Hay que tratar de no desvirtuar la competición y ser lo más competitivos posibles en todos los partidos.

Hacer lo que te gustaría que hicieran los rivales, no bajar la guardia y mostrarse como lo que es, un equipo ganador o cuando menos que lo intenta y que por tanto Competirá casi al 100 × 100. Aunque no es igual.

No podemos engañarnos no será lo mismo en cuanto a tensión competición al del Barcelona afrontar estos partidos, sabiendo que el objetivo principal está cumplido, pero hay que exigirles a los profesionales que traten de dar el máximo posible, dentro de sus posibilidades, para que el buen nombre del Barcelona no quede en entredicho. Además de todo ello hay otros alicientes finales que animarán los partidos que le quedan al Barcelona por disputar como son el récord imbatibilidad es de Ter Stegen, el trofeo Zamora con récord incluido, el pichichi que debe asegurarse Robert Lewandowski y tratar de sumar el máximo posible de puntos, para incluso Conseguir la mayor distancia con el segundo de toda la historia de la liga.

Son otros atractivos, posiblemente menores para muchos, pero qué darán un aliciente a estos últimos encuentros como el del próximo sábado en el que el Barcelona además recibirá el título de campeón de liga de manos del presidente de la Federación española y podrá permitirse homenajear a Sergio Busquets en uno de sus últimos partidos como capitán y como jugador del Barcelona. Alicientes existen.