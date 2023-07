Obert de nou el debat sobre l'ampliació El Prat

Els agents socials catalans insisteixen de nou en obrir el debat per ampliar una de les infraestructures més important d'arreu de l'Estat. Aquest cop ha estat Barcelona Global, una entitat que agrupa bona part de les principals empreses de la capital catalana, que ha proposat una alternativa al projecte inicial d'Aena. Segons conclou l'informe, les administracions tenen a les seves mans valorar-la i convertir-la en realitat. Una proposta que arriba a les portes d'unes eleccions generals.

Un estudi de Barcelona Global estableix que és possible allargar la pista curta paral·lela al mar preservant l’espai natural de La Ricarda sense incrementar la contaminació acústica.

La Ricarda

Aquesta és la principal conclusió a la que han arribat un grup d’experts, formats per professionals de diferents àmbits. 7 mesos de treball enfocats a 3 objectius: Augmentar les connexions intercontinentals, que no empitjori la contaminació acústica i regenerar La Ricarda. Aquest darrer punt és la seva prioritat.

"L'estudi recomana regenerar-lo amb un pla dividit en dues vessants: La hidrològic i el benestar de les aus". Indica la directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa.

En la darrera ampliació que va viure aquesta infraestructura, preservar aquest espai va caure en l’oblit. Un fet que va provocar la desconfiança entre els ecologistes. En un principi, aquesta opció comptaria amb el vist i plau de Brussel·les, però falten serrells per tancar. Segons l’informe, els costos de la regeneració i els estudis per dur-la a terme haurien de córrer a càrrec d’AENA.

Com quedaria la pista?

La prioritat d’aquesta opció és la de preservar els espais naturals, però que pot conviure amb un allargament de la pista curta paral·lela al mar. Concretament, recomanen una ampliació de 350 metres.

Així, l’Aeroport comptaria amb una pista de 3mil 10 metres. Suficient per permetre que els avions intercontinentals es puguin enlairar plens. Aquesta és una opció que permetria reduir segons l’estudi, els nivells de contaminació acústica com també l’impacte de la massificació turística, derivant vols a Girona i Reus.

"Mantenir l'Aeroport tal i com està no é sla solució. Ara mateix, la contaminació acústica que pateixen els veïns de Gavà és superior a la de la nostra proposta ja que els avions d'enlairen per la pista interior", indica en Josep Tabernero, membre del grup de treball i director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia.

De fet, aquesta opció contempla que s’afegeixi a aquesta distància de 3mil 10 metres de pista 300 de més. S’aconseguirien gràcies a la pista de seguretat, que no cal que estigui pavimentada però que ja avui en dia moltes autoritats aeroportuàries la inclouen dins la distància d'enlairament.

Opcions de convertir-se en realitat

Pel moment, té la mateixes opcions que les presentades al llarg dels darrers mesos. Des del grup de treball indiquen que proposar un allargament de la pista 150metres inferior al d’AENA podria permetre encabir la regeneració La Ricarda dins el pressupost inicial.

Ara bé, des de Barcelona Global assenyalen que el trasllat de les aus d’aquest espai natural i la longitud idònia de la pista paral·lela al mar s’han de definir dins una comissió conjunta entre tècnics aeronàutics i mediambientals. Una comissió que han de convocar les administracions.

I per aconseguir que les companyies derivin els seus vols a Girona o Reus, caldria establir incentius. A banda de millorar les connexions ferroviàries entre els Aeroports catalans.