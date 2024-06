Nou revés judicial a la transformació de la Via Laietana

Tal i com ha avançat La Vanguardia, el jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona sentencia que el govern de coalició dels Comuns i el PSC no va seguir el procediment legal previst per tramitar aquest projecte urbanístic.

L’escrit indica que les obres s’haurien d’haver aprovat modificant el Pla General Metropolità, i no a través de la comissió d’urbanisme, ja que qualifica la Via Laietana com una arteria d’interès general i no estrictament de barri o local. És a dir, que hauria d’haver passat el filtre de la Generalitat. De fet, la sentència assegura que aquesta obra s’està fent per trams mitjançant projectes ordinaris per eludir la modificació del Pla General Metropolità.

Així doncs, el jutge recrimina que l’Ajuntament era un òrgan incompetent per decidir de forma unilateral si tirar endavant o no aquesta remodelació urbanística.

La justícia emet una sentència inèdita

La justícia emet una sentència inèdita, que encara no es ferma, donant la raó a la denuncia interposada per la Cambra de Concessionaris, on es troben empreses com Avertis i Saba. Des d’aquesta entitat no s’han mostrat contraris a aquest tipus de transformacions, però sí a que es preguin decisions de forma unilateral.

Rebutgen aquestes paraules des de l’antic govern de Coalició. Comuns i Socialistes asseguren haver acordat aquest projecte amb els veïns de Ciutat Vella i comerciants. De fet, diuen haver seguit el mateix procediment que havien dut a terme els seus predecessors. Així doncs, el PSC, que ara governa a Barcelona recorrerà la sentència. El seus exsocis de govern, els Comuns, celebren la decisió.

Els republicans diuen que si algú està en contra del canvi... és que ha faltat diàleg. Ara bé, el seu portaveu, Jordi Castellana, no s’ha mostrat contrari a seguir endavant amb aquest projecte.

I sense entrar a valorar gaire la sentència, tant Junts com el PP han exigit responsabilitats. Jordi Martí, de TriasXBarcelona a l’actual govern. Daniel Sirera, del PP, directament a Jaume Collboni.

Les conseqüències d'aquesta resolució judicial poden ser similars a les que ja van tenir les sentències que fins a tres ocasions van anul·lar el projecte de reurbanització del carrer Consell de Cent, que ha obligat l'Ajuntament a obrir un període de negociació amb les entitats que van impugnar el projecte.

Des de l’àmbit acadèmic, el professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliba CEU, Gabriel Capilla, ha assegurat que la decisió judicial suposa “una taca fosca” en la gestió de l’anterior govern. En declaracions a Onda Cero, Capilla confia en què, a partir d’ara, el nou govern municipal faci més cas als tècnics. Capilla trobaria absurd que es fes marxa enrere en la reforma i desitja que s’arribi a un acord entre els parts implicades per evitar fer més mal a la hisenda pública.