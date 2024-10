El nombre de persones majors de 65 i 80 anys es doblarà en els propers anys

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials calcula que en els pròxims 10 anys, a Catalunya es necessitaran 25.000 places més de residències i 20.000 professionals més en el sector. Entre les diverses mesures per posar solució a aquesta situació, la presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, destaca en declaracions a 'La Brúixola' la importància de regularitzar les persones migrades que es dediquen a cuidar les persones grans i dependents. Entre altres solucions, Pascual apunta que cal homologar de manera "exprés" les titulacions pendents de les persones cuidadores i millorar els convenis col·lectius. La presidenta de l'ACRA reconeix que "la dependència no és un servei atractiu, però hi ha gent que ho fa molt bé" i fa una crida a la vocació i la formació.