Nando Jubany reinventa els torrons de la mà de Torrons Vicens

Avui hem visitat la botiga que Torrons Vicens té a La Rambla de Barcelona, que també té un museu al subterrani que explica la història dels torrons d'Agramunt. Allà hem parlat amb en Nando Jubany, xef català de reconegut prestigi que ha reinventat els torrons per a aquest Nadal 2024. Són torrons per ser consumits poc després de fer-se. N'hi ha un elaborat amb crema acabada de cremar que s’elabora a demanda del consumidor. És un torró amb una vida curta, com els torrons de pastisseria. Elaborat amb ingredients de qualitat suprema. Aquest torró se servirà a les botigues de Torrons Vicens i de Casa Ametller segons les necessitats del consumidor.

Torrons amb bunyols i amb tòfona

Nando Jubany també ha posat nous elements a la recepta dels torrons. N'ha fet un inspirat en el postre típic del bunyol de crema de Can Jubany. Està elaborat amb un praliné de bunyol amb anís, crema a l’interior i recobert de bunyol cruixent, sucre i anís. També presenta un torró elaborat amb trufa cremosa artesana amb una quantitat notable de destil·lat.