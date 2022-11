Al Mundial líderes

La signatura

La sorprendente derrota del Real Madrid en el campo del Rayo vallecano y los últimos traspiés sufridos por el equipo de Carlo Ancelotti han colocado en una situación privilegiada el Barcelona de cara a afrontar el último partido antes del parón mundialista y con enormes posibilidades de marcharse al mundial como líder consolidado del campeonato incluso después de haber visitado el estadio Santiago Bernabéu. Al Real Madrid parece que le está pesando precisamente la cercanía del mundial, el síndrome premundialista y la sensación de que algunos de sus jugadores tienen ya la cabeza más puesta allí en Qatar que no en la liga española. El Barcelona no está fallando en esta primera fase del campeonato y solo se dejó los puntos del encuentro inicial y del mal partido que hizo frente al Real Madrid en la Castellana. En liga los de Xavi están mostrando una enorme regularidad y hasta con fortuna podían irse con varios puntos de diferencia con respecto a su eterno rival en una liga claramente marcada por la lucha entre los dos ogros del fútbol español. De ahí que sea muy importante no fallar hoy en Pamplona ante la que es indiscutiblemente la gran revelación de la temporada, Osasuna de Arrasate impuestos europeos es un equipo tremendamente correoso que juega un buen fútbol y que, a buen seguro, que creará muchísimas dificultades a los barcelonistas. Bien haría el Barcelona en no confiarse ante el equipo rojillo porque en caso de ganar se marcharía con muy buena sensaciones al parón mundialista y con la duda de no saber qué es lo que puede ocurrir en el regreso pero con ninguno de los equipos. Afortunadamente y a pesar de las ausencias el técnico del Barcelona cuenta con un equipo con suficiente solvencia Como para sacar este escollo y ratificar su primera posición en la tabla clasificatoria. Todo lo contrario que el Madrid que por primera vez está generando muchas dudas. Será además un partido emotivo para Pique al que sus compañeros deben tratar de despedir como se merece por la puerta grande y ganando ese último partido. No quisiera terminar sin dejar de valorar el impacto del emparejamiento de la Europa League entre los dos grandes trasatlánticos de la competición el millonario equipo británico del Manchester United y el Barcelona. No es quejarse decir que una vez más le ha tocado el Barcelona el rival más difícil, es simplemente describir la realidad de que en los últimos tiempos los sorteos le están trayendo más desgracias que alegrías al Barcelona. Eso si también tiene que preocuparse y mucho el equipo inglés del potencial del Barcelona. Será una eliminatoria apasionante, por desgracia muy prematura para lo bonito que podría haber sido disfrutar de ambos equipos más adelante en la competición. Pero lamentos los justos, a centrarse en tratar de eliminar a los diablos rojos y a ver qué es lo que ocurre en el mes de febrero, porque de aquí a que se juegan eliminatoria pueden cambiar muchísimo las cosas para bien o para mal. De momento para el Barcelona parece que empiezan a pintar bien en la liga.