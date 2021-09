'Monsortirem', una plataforma per ajudar els damnificats pels aiguats de les Terres de l'Ebre

Rosa Raga explica que des de 'Monsortirem' organitzaran concerts i partits de fútbol de “primera categòria” per recaptar fons i ajudar les persones damnificades.

“Un mes després encara estem quantificant els danys. Hi ha molts establiments encara tancats”, lamenta sindicata de greuges i impulsora de la plataforma 'Monsortirem'.

El temporal d'Alcanar no va afectar excessivament al Delta de l'Ebre, però “aquestes tempestes són cada vegada més freqüents i afecten el Deta”. Ho diu Rafa Sánchez, director tècnic de la Taula de consens del Delta.

Sánchez demana actuacions a llarg termini per preservar el Delta de l'Ebre i que no siguin només com a resposta a fenòmens meteorològics. Si no es fa res, avisa, “el 2100 s'haurà inundat el 50% de la superfície deltica”