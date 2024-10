La millor literatura d'ara i d'abans

Si vols saber quina pot ser la teva pròxima lectura, la Belén Vieyra ens porta avui algunes recomanacions per a tots els gustos que inclouen un clàssic de la història.

Hora de llegir!

Comencem per ‘Tinta invisible’, de Javier Peña, una història familiar explicada a través dels llibres de la biblioteca familiar. Si ets amant de la literatura dins de la literatura, aquest és el teu llibre.

Seguim amb ‘La resposta és no-binària’, de Michael Ebmeyer. Es tracta d’un assaig que aborda l’esquema binari com a eix de divisió de la nostra realitat, com home/dona, governant/governats... Un llibre per a la reflexió.

Per als més petits de la casa, la Belén ens porta els llibres d’Hervé Tullet, concretament l’últim, ‘La ma màgica’. Uns llibres que entusiasmaran als més petits especialment pel seu format ple de sorpreses.

El clàssic d’avui és ‘Hiperión’, de F.Holderlin, publicat a finals del S.XVIII i inspirat en la seva estimada. Relacionat amb aquest llibre, la Belén ens recomana ‘A pesar de Platón. Figuras femenines en la filosofia antigua’, d’Adriana Cavarero, que es planteja què hagués passat amb els clàssics si no hagués estat per les figures femenines.