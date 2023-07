Un miler d'interns participen a l'escola d'estiu de les presons

A les presons catalanes, el 79% d’interns no té acreditada l’educació obligatòria, creant una diferència estructural significativa amb la resta de la població. Gemma Ubasart, consellera de Justícia, afirma que l'educació és una "eina indispensable per garantir un futur millor a totes aquelles persones que estan privades de llibertat, i el seguiment de les activitats educatives facilita la reinserció social i redueix el risc de reincidència".

Un dels interns, Roberto Carlos, ha subratllat la importància d'aquesta formació estiuenca comentant que va "molt bé pel reforç". El pres ha dit que "no hi ha comparació" amb el període d'escolarització obligatòria a les escoles. L'intern és conscient que hi ha "alumnes complicats" a la presó, i per això ha destacat que els professors "tenen paciència". "Aquí t'ensenyen bé", ha elogiat als docents.

Les classes

48 docents imparteixen tres mòduls (lectoescriptura i llengües, TIC i el graduat d'ESO), entre el 3 de juliol i el 31 d'agost. Els cursos són voluntaris i des d'Educació han assegurat que tots els interns que han demanat inscriure's, ho han pogut fer. Tot i això, dels gairebé 5.000 reclusos que segueixen la formació durant l'any ordinari, només un miler s'hi ha apuntat durant el període estival.