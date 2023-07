EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Metgesses de família desenvolupen la primera APP que fa promoció i prevenció en salut.

L’App Prevent Go ja es pot descarregar per a Android¹ i Apple i té per objectiu oferir eines, informació, dades e infografia als usuaris per poder tenir autocura i prevenir malalties evitables. És de sentit comú orientar els nostres hàbits a poder viure més i millor que els nostres avantpassats. Carles Aguilar parla amb Cinta Estrada, Metgessa de Família y comunitària de la CAMFiC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.