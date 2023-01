LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Metges de Catalunya negocia amb el Govern per a desconvocar la vaga dels dies 25 i 26

Els professionals de la sanitat pública protestaran aquesta setmana per la situació complicada que viuen. Reclamen al Govern de la Generalitat solucions per millorar la seva situació precària i també per canviar el rumb de les condicions assistencials dels pacients.