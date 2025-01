Una mesura que no agrada a ningú

De nou, una mesura del govern català, presentada pels Comuns, amb l'objectiu de crear lloguer assequible no agrada a ningú. Ni a propietaris, ni a llogaters ni al món acadèmic. Tots ells asseguren que la política sancionadora de l’administració està reduint l'oferta. Ja sigui perquè acaba amb la confiança dels propietaris o, per contra, perquè no és prou contundent amb els especuladors.

El problema del lloguer a Catalunya està obligant al govern a actuar amb celeritat. Aquesta proposta pretén tapar l’escletxa que va deixar oberta la llei impulsada pel govern d’Esquerra, que no va imposar el topall de preus al lloguer de temporada. Els propietaris lamenten que "la classe política segueixi governant a cop de titular i criminalitzant el sector" sense oferir-los seguretat jurídica, lamenta la Lourdes Ciuró, membre de la junta de govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida en declaracions a Onda Cero. I afegeix que els propietaris necessiten recuperar "la confiança per llogar", recordant que avui en dia estan realitzant càstings per llogar a aquell que li mereixi més garanties. Un fet que colpeja de ple les llars més vulnerables.

I mentre no s’estimula l’oferta ni es construeix habitatge protegit, els més afectats són les llars més vulnerables. Ciuró assegura que "els propietaris estan fent càstings per llogar a aquell que li mereix més garanties". Des del món acadèmic lamenten que "el govern aposti per augmentar el règim sancionador sense acompanyar-lo de recursos per detectar els casos fraudulents". Recorden que fins ara les multes han provocat una disminució de l’oferta al mercat de lloguer. Un fet que "de cap manera resoldrà el problema ni reduirà els preus a curt termini", assegura Josep María Raya és catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra en declaracions a Onda Cero.

Per contra, des del Sindicat de Llogateres van un pas més enllà i volen que aquest espai del mercat també es vegi afectat per la regulació dels preus. A més, asseguren que no hi ha prou amb augmentra les multes sinó que el govern ha de complir amb la promesa d’augmentar el personal d’inspecció. Un posicionament que defesen els propietaris i el món acadèmic.